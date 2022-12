Clinica de Chirurgie Vasculara a Spitalului Clinic Judetean Timisoara, in topul excelentei medicinei romanesti

Colectivul Clinicii de Chirurgie Vasculara, condusa de prof. univ. dr. Mihai Ionac, a Spitalului Clinic Judetean Timisoara, a fost premiat cu Diploma de excelenta la categoria Campania Medicala a Anului - Prevasc. Confirmarea muncii pe care medicii din Clinica au depus-o in acest an, si nu numai, s-a petrecut in cadru festiv, la Bucuresti, in finala "Romanian Healthcare Awards"." Prevasc" s-a infiintat la initiativa dr. Mircea Popitiu si este singura platforma online de preventie vasculara. ... citeste toata stirea