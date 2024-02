Clinica de Dermatologie, lasata in paragina de administratia Fritz: Cladirea a ramas fara acoperis, finantarea guvernamentala e pierduta

Fosta Clinica de Dermatologie din centrul Timisoarei nu a mai devenit centru cultural, mai mult a fost total uitata de conducerea administrativa actuala a orasului si e in pericol de distrugere, spune fostul viceprimar, actualul consilier local liberal, Dan Diaconu.Reabilitarea ar fi trebuit sa fie finalizata pentru ca in 2023 sa fie in centrul activitatilor dedicate Capitalei Culturale."Centrul Cultural de pe strada Marasesti ce urma sa inlocuiasca Spitalul de Dermatologie in cladirea ... citește toată știrea