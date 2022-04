Clinica Dr. Afilon Jompan se integreaza in Clinicile Medici's Timisoara

Prof. Univ. Dr. Afilon Jompan, cunoscut medic de familie din Timisoara si profesor universitar la Universitatea de Vest "Vasile Goldis" Arad, este unul dintre "fondatorii" medicinii de familie din Romania.Profesorul Jompan, nascut pe Valea Bistrei in Caras-Severin, a avut o cariera medicala si universitara de succes, fiind cercetator stiintific principal gradul I, conducator de doctorat (cu patru doctori confirmati si sase doctoranzi in formare), coordonator de rezidentiat in medicina ... citeste toata stirea