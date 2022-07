Clubul BPW Arad, la 30 de ani de activitate

BPW International (Federatia Internationala a Femeilor de Afaceri) este o retea internationala influenta de peste 230.000 de membre, femei de afaceri din aproape 100 de tari de pe 5 continente, cu statut consultativ la ECOSOC/ONU. Fondata in 1930, BPW International (The International Federation of Business and Professional Women) dezvolta potentialul profesional, de conducere si de afaceri al femeilor la toate nivelurile prin mentorat, creare de retele, programe si proiecte de dezvoltare a ... citeste toata stirea