Clubul de tir sportiv din Lugoj, condus de Mihai Miclos, va participa la sfarsitul acestei saptamani la finala Campionatului National.Competitia, este programata in perioada 2-3 septembrie, in municipiul Baia Mare.Poligonul este situat in Padurea Tautii de Sus. In cele doua zile de concurs se va trage, in total, la 200 de talere, cate o suta pe zi.Clubul lugojean va fi reprezentat de 20 de tragatori la categoriile: A (4 tragatori), B (6), C (4), veterani (2) juniori masculin (3), juniori ... citeste toata stirea