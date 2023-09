In jur de 70 de copii au fost operati pe cord in Sectia de chirurgie pediatrica din cadrul Institutului de Cardiologie din Timisoara, in decurs de un an si jumatate de la inaugurare centrului. Asta in conditiile in care in tot anul 2022, doar 200 de copii au suferit interventii chirurgicale cardiovasculare in Romania. S-ar putea face si mai multe interventii, insa, la aceasta ora spitalul are doar doi chirurgi, iar pentru interventii mai complexe trebuie sa fie prezenti specialistii de la ... citeste toata stirea