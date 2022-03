CNI construieste o cocheta baza sportiva la Timisoara. In loc de balarii, teren de fotbal cu iarba sintetica, nocturna, teren de baschet si vestiare FOTO

Autorizatia de construire pentru Baza sportiva de tip I, amplasata pe str. Costica Radulescu nr.6, a fost eliberata la sfarsitul lui 2021 de catre Primaria Timisoara. Lucrarile trebuie sa se incheie in acest an. GALRIE FOTOIn cateva luni, timisorenii vor avea pe un teren pe care anterior erau balarii, o baza sportiva noua, prima dupa 32 de ani construita in Timisoara. Baza sportiva de tip I, amplasata pe str. Costica Radulescu nr.6 (din apropierea staionului "Dan Paltinisanu") va avea o ... citeste toata stirea