Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a aprobat, marti, abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID-19."Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 8 martie 2022, Hotararea numarul 16, privind abrogarea procedurilor de carantina a persoanelor in contextul COVID-19", a transmis Grupul de