Cocaina de sute de milioane de euro, gasita in saci cu pamant de flori, in curtea unui magazin din Arad

Descoperire in premiera a ofiterilor antidrog din Romania: cocaina amestecata in pamant de flori! Separarea drogurilor, care valoreaza sute de milioane de euro pe piata neagra, se face dupa o reteta stiuta doar de traficanti. Anchetatorii inceraca acum sa afle ce cantitate de stupediante era ascunsa in cele 24 de tone de pamant. Toata marfa a fost confiscata, dar politistii au avut nevoie de un camion si un motostivuitor ca sa o ridice.Cocaina a fost produsa in Columbia. Tot acolo traficantii ... citeste toata stirea