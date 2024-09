Cocaina gasita in 16 tone de pulpa de fructe congelata, la Nadlac. Marfa, descarcata in Portul Constanta, provenea din Ecuador si urma sa ajunga in Olanda

Politistii si procurorii DIICOT au gasit cocaina in 16 tone de pulpa de fructe congelata, marfa care provenea din Ecuadoar si urma sa ajunga in Olanda. Containerul a fost descarcat in Portul Constanta, iar traseul acestuia a fost supravegheat apoi de politisti si procurori. Transportul a fost oprit si verificat in PTF Nadlac cand se pregatea sa iasa din tara. Doi barbati, cetateni romani, au fost retinuti in acest caz, urmand sa fie prezentati instantei cu propunere de arestare preventiva."In ... citește toată știrea