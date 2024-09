Cocosul pus la punct de Pitigoi! CSM Lugoj isi consolideaza pozitia de lider in Divizia D

Meciul etapei a VII-a a Diviziei D la fotbal, care a avut loc sambata, 28 septembrie, in deplasare la Cocosul Ortisoara, ocupanta locului 10, a adus echipei CSM Lugoj o noua victorie.Primul mitan s-a incheiat cu remiza, fara niciun gol, insa a in doua parte a jocului, in primele cinci minute, Razvan Pitigoi inscrie singurul gol al partidei.Pe teren au evoluat Biraescu - Petresc, Radak, Vladia, Popescu, ... citește toată știrea