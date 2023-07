Meteorologii anunta averse cu caracter torential, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului, in sud-vestul tarii in intervalul 1 iulie, ora 18 - 2 iulie, ora 6.Meteorologii anunta instabilitate atmosferica in intervalul 1 iulie, ora 18 - 2 iulie, ora 23."In intervalul mentionat vor fi perioade cu averse, descarcari electrice, izolat grindina si local intensificari ale vantului, cu viteze de 45...55 km/h. Astfel de manifestari se vor semnala in seara zilei de sambata ... citeste toata stirea