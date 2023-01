Cod galben de ceata in Arad, Bihor, Timis, Olt si Dolj

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru localitati din judetele Arad, Bihor, Timis, Olt si Dolj.Pana la ora 11:00, in zonele joase ale judetelor Arad, Bihor si Timis, se va semnala local ceata, care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri si, izolat, sub 50 de metri.De asemenea, pana la ora 10:00, in judetele Olt (localitatile: Caracal, Corabia, Draganesti-Olt, Brastavatu, Izbiceni, Farcasele, Rusanesti, ... citeste toata stirea