Cod galben de furtuni, pana la ora 23.00, in mai multe zone din tara

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o avertizare cod galben de furtuni, valabila, pana la ora 23.00, in mai multe zone din tara. Cantitatile de apa vor depasi 40 de litri pe metru patrat. In Bucuresti, valorile termice vor fi in scadere fata de intervalul anterior, scrie news.ro.ANM anunta cod galben, pana la ora 23.00."In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari ... citește toată știrea