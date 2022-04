Cod galben de instabilitate atmosferica si vijelii in vestul tarii

Unsprezece judete din vestul si nord-vestul tarii se afla sub cod galben de instabilitate atmosferica si vijelii in intervalul 24 aprilie, ora 16 - 25 aprilie, ora 3."Seara si la inceputul noptii in Banat, Crisana si Maramures, apoi in vestul si nordul Transilvaniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, ce se va manifesta prin intensificari ale vantului (viteze in general de 55...75 km/h), vijelii, descarcari electrice, local averse ce vor avea si caracter torential. Izolat ... citeste toata stirea