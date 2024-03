Cod galben de inundatii in Arad, Hunedoara si Timis, pana vineri dimineata

Hidrologii au emis o atentionare Cod galben privind riscul de producere a unor inundatii in vestul tarii, pana vineri dimineata. Sunt vizate rauri din judetele Arad, Hunedoara si Timis.Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a anuntat, joi, ca, avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, specialistii au instituit Codul galben pe rauri din vestul tarii, in patru bazine hidrografice.Acesta este valabil ... citește toată știrea