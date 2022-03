Cod galben de inundatii in Timis si Caras Severin, pana in 4 aprilie

Apele Romane Banat Timisoara atentioneaza ca, in intervalul 31.03.2022 ora 22:00 - 04.04.2022 ora 12:00 se instituie Cod galben de inundatii in Banat, in judetele Timis si Caras Severin.Este vorba de raurile din bazinele Timis - bazin amonte S.H. Lugoj, Nera - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Caras-Severin si Timis) si Cerna - bazin superior si afluenti bazin mijlociu si inferior (judetele: Caras-Severin si Gorj). ... citeste toata stirea