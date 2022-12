Cod galben de ploi abundente in jumatatea de vest a tarii

Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de ploi abundente, pana sambata la pranz, in 17 judete din Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Olteniei si din zona de munte.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben de ploi insemnate cantitativ, valabila de vineri, de la ora 12.00, pana sambata, la aceeasi ora."In intervalul mentionat in Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Olteniei si local la munte, vor fi ploi insemnate cantitativ, iar in intervale ... citeste toata stirea