Cod galben de ploi torentiale si chiar furtuni, in Banat

Meteorologii anunta ca, pana joi seara, vor fi averse, insotite de descarcari electrice si, izolat, de grindina si vijelii, iar temperaturile vor scadea semnificativ. In Banat, sudul Crisanei, Transilvania si in zonele montane va fi Cod galben de ploi torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului, grindina si vijelii, pana miercuri. In zona Capitalei, vremea se va raci incepand de miercuri dimineata si va deveni instabila.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o ... citește toată știrea