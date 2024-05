Cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina. Vreme severa pana joi dimineata

Miercuri, incepand cu ora 10.00 intra in vigoare un cod galben de ploi torentiale, vijelii si grindina in regiuni din Banat, Oltenia, Maramures, vestul Transilvaniei si al Munteniei, precum si din zona Carpatilor Occidentali. Sunt vizate 20 de judete, total sau partial.Incepand de miercuri ora 10.00 pana joi la ora 10.00, in Banat, Oltenia, Maramures, vestul Transilvaniei si al Munteniei, precum si in zona Carpatilor Occidentali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata care se ... citește toată știrea