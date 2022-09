Cod galben de ploi torentiale. Vijeliile lovesc Romania

Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri 3 avertizari meteo Cod galben. Alertele sunt in vigoare de vineri pana duminica si anunta vremea severa, cu ploi torentiale, vijelii si grindina. Duminica, toata tara va fi sub avertizare de vant puternic, cu rafale de 75 km/h.In perioada 16 septembrie ora 12 si 17 septembrie ora 12, in Banat, Oltenia, local in Crisana, Transilvania, Muntenia, in sudul si centrul Moldovei, precum si in zonele de munte vor fi perioade cu averse torentiale, ... citeste toata stirea