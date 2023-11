Meteorologii anunta intensificari ale vantului pe parcursul zilei e duminica in Banat, Crisana, vestul si nord-vestul Transilvaniei si in zonele montane.ANM a emis o atentionare meteorologica cod glaben, semnaland intensificari ale vantului in intervalul 05 noiembrie, ora 10 - 06 noiembrie, ora 02."Vantul va avea intensificari pe parcursul zilei in Banat, Crisana, vestul si nord-vestul Transilvaniei si in ... citeste toata stirea