Meteorologii au emis sambata o atentionare Cod galben de vant in Banat si Crisana si in Carpatii Occidentali si Meridionali, la peste 1.700 de metri altitudine.In intervalul 2 decembrie, ora 12 - 3 decembrie, ora 03 sunt prognozate intensificari ale vantului in Banat, Crisana si la munte."Vantul va avea intensificari in Banat si in Crisana, cu viteze in general de 55...65 km/h. In Carpatii Occidentali si Meridionali, iar seara si noaptea si in Carpatii Orientali vor fi rafale de 60...80 ... citeste toata stirea