Meteorologii anunta, incepand de vineri seara, intensificari ale vantului, ninsori si viscol, la munte, fiind emis un Cod galben pentru zona Muntilor Banatului si vestul Carpatilor Meridionali. De sambata, va fi Cod galben privind cantitati insemnate de precipitatii, ninsori si intensificari ale vantului, in jumatatea estica a tarii si la munte, in timp ce in Carpatii Meridionali si de Curbura va fi Cod portocaliu de viscol. Un alt Cod portocaliu, privind intensificari ale vantului, va viza ... citeste toata stirea