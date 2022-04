Cod galben de vant puternic. De luni seara, vremea va fi deosebit de rece in toata tara

Meteorologii anunta intensificari ale vantului in estul, sud-estul si sud-vestul tarii, pana luni seara. Ulterior, vremea va fi deosebit de rece in toata tara.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a actualizat atentionarea Cod galben privind intensificari ale vantului, aceasta fiind valabila pana luni, la ora 21.00."In intervalul mentionat, in estul, sud-estul si sud-vestul tarii, local si temporar vantul va avea intensificari, cu viteze de 55...60 km/h, iar in jumatatea de sud a ... citeste toata stirea