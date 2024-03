Cod galben de vant puternic in localitati din Caras-Severin si Timis

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o atentionare nowcasting Cod galben de vant puternic, valabila in localitati din judetele Caras-Severin si Timis, pe parcursul orelor urmatoare.Potrivit meteorologilor, pana la ora 10:00, in judetul Caras-Severin, respectiv in localitatile: Resita, Bocsa, Moldova Noua, Oravita, Anina, Berzovia, Bozovici, Pojejena, Carasova, Lupac, Sichevita, Maureni, Racasdia, Gradinari, Sasca Montana, Dognecea, Doclin, Tarnova, ... citește toată știrea