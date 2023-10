Meteorologii anunta cod galben de vant puternic si ploi insemnate cantitativ pentru mai multe regiuni ale tarii, pana sambata dimineata.Potrivit ANM, vineri, pana la ora 23.00, vantul va avea intensificari in Banat, Crisana, Maramures, nord-vestul Transilvaniei si la munte, cu viteze in general de 50...70 km/h, iar la altitudini mai mari de 1700 m de peste 80...90 km/h."In judetul Maramures, precum si in zona de munte a judetelor Bistrita-Nasaud, Mures, Cluj, Alba, Hunedoara, Arad si Bihor, ... citeste toata stirea