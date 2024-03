Cod galben de vant puternic si ploi, pana vineri seara

Meteorologii anunta vant puternic si ploi, in cea mai mare parte a teritoriului tarii, pana vineri seara, fiind emise si doua avertizari cod galben. In zonele montane, rafalele vor depasi 90 de kilometri la ora."In intervalul mentionat, temporar vor fi intensificari ale vantului in cea mai mare parte a tarii, cu viteze in general de 45...55 km/h, iar la munte rafalele vor depasi 60...70 km/h. Va plouaANM a emis, miercuri, o informare, valabila in perioada 27 martie, ora 10 - 29 martie, or ... citește toată știrea