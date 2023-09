Meteorologii au emis o avertizare meteo Cod galben de vijelii, ploi, descarcari electrice si grindina in 5 judete, pana duminica, ora 3.00. Apoi, instabilitatea atmosferica va cuprinde jumatatea de vest a tarii.Alerta este valabila in perioada sambata, ora 18.00 - duminica, ora 3.00, in judetele Satu Mare, Bihor, Arad, Timis si Caras Severin.In Crisana, Banat si Maramures, ... citeste toata stirea