Vant puternic si vreme deosebit de rece in toata tara, pana marti dimineata / Cod galben de vijelii, ploi si descarcari electrice in Banat, Crisana si local in Transilvania si Maramures/ Cod galben de ninsori si vant, la munteVantul va avea intensificari, iar vremea va deveni deosebit de rece, in toata tara, pana marti dimineata, anunta meteorologii. In Banat, Crisana, local in Transilvania si Maramures va fi Cod galben de vant puternic, vijelii, averse, descarcari electrice si grindina, pana ... citeste toata stirea