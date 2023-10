Meteorologii au emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, pana duminica dimineata, in judete din Banat, Crisana si in sud-vestul Transilvaniei, unde se vor atinge viteze de 55-60 de kilometri pe ora. Viteze chiar mai mari, la rafala, vor fi in Carpatii Occidentali si in vestul Carpatilor Meridionali, la altitudini mai mari de 1.700 de metri.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind intensificari ale vantului, valabila de ... citeste toata stirea