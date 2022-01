Cod galben si Cod portocaliu de ninsori si viscol pana marti. Harta cu zonele vizate

Cod portocaliu de ninsori si viscol si rafale de 140 km pe ora la munte, emis luni, de ANM, valabil in perioada 17 ianuarie, ora 16:00 - 18 ianuarie, ora 08:00.In intervalul mentionat, in zona inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura si local in Carpatii Occidentali si in nordul Carpatilor Orientali, vor fi intensificari puternice ale vantului, viscol si vizibilitate foarte redusa.In zona inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura si local in Carpatii Occidentali si in nordul ... citeste toata stirea