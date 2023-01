Meteorologii au actualizat, joi, avertizarile de vreme rea si anunta cod galben si portocaliu de precipitatii si vant puternic, pana sambata.Potrivit ANM, in intervalul 19 ianuarie, ora 14 - 21 ianuarie, ora 02.00, este cod galben.In zona montana si local in nordul Olteniei se vor acumula cantitati de precipitatii in general de 25...40 l/mp."Pe parcursul zilei de joi (19 ianuarie) va ploua si doar la altitudini de peste 1700 m se vor semnala precipitatii mixte, iar incepand de vineri ... citeste toata stirea