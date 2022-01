Cod portocaliu, cu rafale de vant ce pot ajunge la 140 de kilometri la ora, si in Caras Severin

Meteorologii au emis, vineri, o avertizare de intensificari sustinute ale vantului, valabila pentru 20 de judete, pana sambata seara. In zona inalta a Carpatilor Meridionali si de Curbura este cod portocaliu, cu rafale de vant ce pot ajunge la 140 de kilometri la ora.Meteorologii anunta ca, pana sambata la ora 20.00, in Carpatii Meridionali si local in Carpatii Orientali vantul va avea intensificari cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini de peste 1500 m, rafalele vor depasi 90...110 ... citeste toata stirea