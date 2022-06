Cod portocaliu de averse si vant puternic in sase localitati din Timis. In Timisoara, sub cod galben, au cazut mai multi copaci

arhivaSase localitati din Timis au intrat vineri, in intervalul orar 18.10 - 19.30, sub cod portocaliu de averse torentiale si intensificari ale vantului. Este vorba despre Masloc, Ohaba Lunga, Brestovat, Bogda, Bara si Secas. La Timisoara este cod galben, insa deja au aparut primii copaci cazuti.Concret, pana acum, in Timisoara pompierii au intervenit pentru: degajarea unei crengi de copac, pe strada Radulescu Motru Constantin; degajarea unui copac, in Piata Plevnei; degajarea unui copac, ... citeste toata stirea