Cod portocaliu de caldura si disconfort termic in vestul tarii, luni si marti

Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de canicula pentru vestul si nord-vestul tarii, valabila luni si marti si in acelasi interval anunta val de caldura in majoritatea regiunilor.Pentru 4 si 5 iulie, ANM anunta val de caldura si disconfort termic ridicat."In intervalul mentionat valul de caldura se va mentine in toate regiunile, iar disconfortul termic va fi ridicat in zonele de campie si de podis, unde indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati. ... citeste toata stirea