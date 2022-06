Cod portocaliu de canicula, de miercuri pana vineri, in Timis si alte 8 judete

Noua judete din vestul, nordul - vestul si centrul tarii se vor afla sub Cod portocaliu de canicula de miercuri pana vineri, potrivit unei avertizari emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Totodata, o atentionare Cod galben de canicula vizeaza restul tarii in acelasi interval.Potrivit ANM, pe parcursul celor trei zile, valul de caldura va fi persistent in vestul, nord-vestul si local in centrul teritoriului, iar temperaturile se vor apropia de valorile maxime extreme ale ... citeste toata stirea