Cod portocaliu de canicula in Banat, cu temperaturi de 39 de grade

Bucurestiul si noua judete sunt astazi sub cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, in timp ce tot restul tarii este sub cod galben. Iar valul de caldura va mai dura doua saptamani, avertizeaza meteorologii.Judetele aflate sub cod portocaliu sunt Arad, Timis, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, precum si municipiul Bucuresti.In aceste zone, valorile maxime de temperatura ... citește toată știrea