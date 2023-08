Meteorologii au emis, sambata, avertizari cod galben si cod portocaliu de instablitate atmosferica. Vremea se va strica de dupa-amiaza, in Banat, Crisana, Oltenia, vestul Transilvaniei si al Munteniei. In judetele Arad, Timis, Hunedoara, Caras-Severin, Mehedinti, Dolj, Gorj si in zonele de munte din Valcea si Alba va fi cod portocaliu.Potrivit ANM, pe parcursul zilei de sambata (05 august) in Banat, Crisana, Transilvania, Maramures, Oltenia, Muntenia si sud-estul Moldovei va fi canicula, ... citeste toata stirea