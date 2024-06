Cod portocaliu de ploi torentiale, grindina si vijelii. Vreme severa pana duminica dimineata

Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua avertizari de fenomene extreme. Astfel, de astazi, de la ora 15.00, intra in vigoare un cod portocaliu de ploi torentiale, grindina si vijelii in 12 judete, pana duminica dimineata. De asemenea, un cod galben de furtuni va afecta, integral sau partial, 11 judete.Codul portocaliu de ploi si vijelii este valabil in intervalul 22 iunie, ora 15 - 23 iunie, ora 6.In intervalul mentionat, in Crisana, Maramures, local in Banat si Transilvania, ... citește toată știrea