Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri seara, doua atentionari nowcasting Cod portocaliu si Cod galben de ploi si vant puternic valabile in judetele Hunedoara si Caras-Severin.Potrivit meteorologilor, pana la ora 21:00, in judetul Hunedoara (Certeju de Sus, Geoagiu, Rapoltu Mare, Harau, Balsa) se vor semnala averse torentiale ce vor cumula 35...40 l/mp - in ultima ora s-au cumulat aproximativ 35...40 ... citeste toata stirea