Hidrologii avertizeaza ca, pana joi la pranz, se mentine riscul de producere a unor viituri pe rauri din sud-vestul tarii, mai multe cursuri de apa din judetele Caras-Severin si Timis fiind sub Cod portocaliu. Alte rauri din cinci judete se afla sub incidenta unui Cod galben hidrologic.Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, specialistii au ... citeste toata stirea