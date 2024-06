Cod portocaliu de vijelii in Banat

Meteorologii anunta ca, pana luni seara, vor fi furtuni si instabilitate atmosferica in cea mai mare parte a tarii, fiind emise avertizari Cod galben si Cod portocaliu - de vijelii puternice, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, nordul Moldovei si la munte. Totodata, sunt in vigoare Coduri galben si portocaliu de canicula, cu temperaturi de pana la 37 de grade, in Moldova, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sud-vestul Transilvaniei si sudul Banatului. In Bucuresti, disconfortul termic va fi ... citește toată știrea