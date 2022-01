Cod portocaliu si cod galben de viscol

Un cod portocaliu de viscol a intrat in vigoare, duminica. La peste 1600 metri altitudine, vantul va sufla cu peste 120-140 de km/ora, iar vizibilitatea va fi extrem de redusa, avertizeaza meteorologii. In paralel, mai mult de jumatate din tara este sub cod galben de vant.Avertizarile, spun meteorologii, sunt valabile pana luni dimineata.Astfel, codul portocaliu este valabil de duminica ora 10.00 pana luni la ora 8.00, la munte, la altitudini de peste 1.600 de metri. Meteorologii au anuntat ... citeste toata stirea