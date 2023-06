Administratia Nationala de Meteorologie anunta averse torentiale si instabilitate atmosferica temporar accentuata in mai multe judete, vineri, fiind emise avertizari cod galben, portocaliu si rosu.O avertizare cod galben este in vigoare in intervalul 16 iunie, ora 10:00 - 17 iunie, ora 12:00, fiind anuntata instabilitate atmosferica."In intervalul mentionat, local vor fi perioade cu instabilitate atmosferica in Crisana, nordul Banatului, Maramures, cea mai mare parte a Transilvaniei, ... citeste toata stirea