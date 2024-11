Cod rosu de vant/ Peste 4.000 de locuinte fara curent electric, copaci cazuti sau rupti, un stilp si acoperisuri smulse de vant in judetul Caras - Severin

Pompierii din judetul Caras-Sverin au intervenit pentru indepartarea mai multor acoperisuri luate de vant sau in pericol de cadere, in Resita si in Caransebes, dar si pentru indepartarea copacilor rupti de vant sau cazuti. Intre localitatile Sosdea si Maureni, un stalp de electricitate a fost doborat de vant. Peste 4.000 de locuinte sunt nealimentate cu energie electrica."Pompierii au intervenit in opt situatii pentru indepartarea elementelor de acoperis cazute sau aflate in pericol de cadere, ... citește toată știrea