CODRU 2022: peste 1.000 de voluntari si peste 2.000 de puieti plantati

Rezultatul acestor 2 zile petrecute impreuna a fost plantarea a peste 2000 de puieti in padurea Bistra. Micii stejari vor fi mari candva si astfel CODRU mai verde!Peste 1000 de participanti la actiunea de plantare si ecologizare in CODRU. Prima zi a fost dedicata angajatilor companiilor partenere. Au ales ca timpul liber sa il petreaca in compania colegilor si sa se implice activ la actiunea de plantare in padurea Bistra.Cea de-a doua zi a fost dedicata tuturor celor care si-au dorit sa ... citeste toata stirea