Codru Festival de la Padurea Bistra, printre primele 10 festivaluri din Europa

Moment semnificativ pentru Timisoara, la cateva saptamani de la inceputul anului in care Timisoara va fi Capitala Europeana a Culturii.Dupa votul publicului si selectia juriului format din experti culturali din mai multe tari din Europa, festivalul Codru s-a calificat in lista primelor 10 festivaluri din Europa, la categoria Best Medium Festival, in cadrul European Festival Awards."Am fost invitati si vom participa la gala decernarii premiilor, care va avea loc in 18 ianuarie la Groningen, ... citeste toata stirea