CODRU Festival: In Sync - A Space of Synchronicity. Impact Semnificativ asupra Spatiului Cultural din Timisoara

Asociatia CODRU Festival anunta impactul semnificativ obtinut prin proiectul sau, In Sync - A Space of Synchronicity finantat in cadrul sesiunii Light Fest+ in Timisoara. Proiectul a transformat in toamna anului 2023 o zona din Cazarma U intr-un spatiu cultural vibrant si a oferit comunitatii locale si vizitatorilor o experienta culturala unica.Cazarma U, inchisa publicului pana anul trecut, s-a transformat intr-un spatiu cultural multifunctional si a devenit o locatie ce a adus impreuna arta, ... citește toată știrea