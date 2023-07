Meteorologii au emis avertizari Cod galben si portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, pentru toata tara, incepand de duminica. Luni, valul de caldura se va intensifica, iar in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia si in sudul Moldovei temperaturile vor atinge 37-39 de grade.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben privind val de caldura, canicula, disconfort termic ridicat, valabila duminica, in judetele Satu Mare, Salaj, Bihor, Cluj, Alba, ... citeste toata stirea